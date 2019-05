Europawahl in Wermelskirchen : Grüne werden zweitstärkste Kraft

Europawahl in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Überraschung: Bei der Europawahl avancieren die Grünen zur zweitstärksten Partei. Große Verliererin ist die SPD. Die Wahlbeteiligung ist mit 65,51 Prozent deutlich höher als beim letzten Mal. Lokalpolitiker bewerten das Ergebnis.

Der Wahlvorstand im Wahllokal „Werkstatt Lebenshilfe“ war bei der Auszählung besonders schnell. Um 18.35 Uhr war das Ergebnis der Stimmenauszählung bereits online. Damit lieferte es einen ersten Eindruck vom Wahlverhalten zur Europawahl 2019: Wermelskirchen wird „grüner“. Im Verlaufe des Abends sollte sich dieser Trend bestätigen, vor allem dass die Grünen die meisten Stimmenzuwächse erzielten. Sie sind die Gewinner, was Wahlprognosen zwar vorher ergaben, was viele aber in dieser Deutlichkeit wohl nicht erwartet hatten.