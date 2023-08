Bergisches Berufskolleg in Wermelskirchen Bei der Energiewende sind alle gefragt

Und da hakt die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision 2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ ein, die für drei Jahre durch die weiterführenden Schulen in Deutschland tourt. Die Kampagne wird an etwa 2000 Schulen Station machen und so etwa 500.000 Schüler erreichen. Am Dienstag war das „Multivision“-Team mit den Referenten Theresa Deeg und Jonas Nichell zu Gast am bergischen Berufskolleg in Wermelskirchen – auch dank der finanziellen Unterstützung durch den Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth, der Volksbank Berg und dem Förderverein der Schule.