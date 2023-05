Städtepartnerschaft in Wermelskirchen Herzlicher Empfang für die Gäste aus Loches

Dazu gehören auch viele junge Gäste aus Loches. Einige haben in diesem Jahr bereits am Schüleraustausch mit dem Gymnasium teilgenommen. Außerdem gesellen sich Familien, die zum ersten Mal die Reise in Bergische angetreten sind. „Unser Wunsch, auch Jüngere für die Partnerschaft zu begeistern, geht auf“, stellt Grangerret zufrieden fest. „Unsere Freundschaft lebt und wächst weiter“, ist Bürgermeisterin Marion Lück überzeugt. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, Werte wie Freundschaft, Vertrauen und Gemeinschaft zu pflegen. „Um so ein bisschen Halt in diesen unsicheren Zeiten zu finden“, sagt sie, „und um dem Zusammenhalt in Europa Stabilität zu geben.“