Erste Bauphase im Wermelskirchener Ortsteil Startschuss für Sanierung des Dhünner Dorfkerns

Stattdessen gibt es aber einen neuen Plan. Und dafür haben die Arbeiten nun begonnen. Neben dem Dorfbrunnen – gleich neben der Bushaltestelle – entsteht ein neuer Trinkbrunnen, vergleichbar mit dem Exemplar, das jüngst am Bürgerzentrum in Betrieb genommen wurde. „Dafür werden hier gerade Leitungen verlegt“, erklärt Frank Jäger beim Ortstermin in Dhünn. Wanderer, Radfahrer und auch Einheimische können hier künftig kostenlos Trinkwasser zapfen. „Es ist gut, dass es diese Möglichkeit bald wieder gibt“, sagt auch Heinz Otto Kotter vom VVV. Erst Anfang der Woche hätten Wanderer an einer Haustür im Ortskern geschellt und nach der Möglichkeit gefragt, die Trinkflasche mit Leitungswasser aufzufüllen.