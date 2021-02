Winter in Wermelskirchen : Befürchtetes Schnee-Chaos bleibt aus

Montagmittag waren die meisten Straßen in der Stadt geräumt, nur auf der Carl-Leverkus-Straße mussten Autofahrer und Fußgänger vorsichtig sein. „Die Straße kippt durch das Pflaster zu den Seiten ab, da ist es schwierig, Schnee zu räumen“, sagt Betriebshofleiter Volker Niemz. Foto: Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Aufatmen beim Betriebshof und der Feuerwehr: Notfälle wegen des Eisregens gab es am Wochenende keine. Auch der Berufsverkehr konnte Montagmorgen rollen. Nur auf den Nebenstraßen dauerte es länger, bis gestreut war.

Schnee- und Eischaos – das hatten die Meteorologen fürs Wochenende für NRW und auch das Bergische vorhergesagt. Darauf hatte sich auch die Feuerwehr in Wermelskirchen vorbereitet: „Wir hatten die freiwilligen Feuerwehren alarmiert, dass alle Wagen vollgetankt sein müssen und die Schneeketten für Notfälle bereit liegen sollten“, sagt Holger Stubenrauch, Leiter der Feuerwehr in Wermelskirchen, am Montag auf Nachfrage. „Wir waren top vorbereitet, aber zum Glück gab es keine wetterbedingten Einsätze durch Unfälle oder umgestürzte Bäume“, sagt er erleichtert. Entspannt zurücklehnen würden sich die Feuerwehrmänner jetzt aber nicht, denn für die kommenden Tage ist weiterhin Frost und Eis angesagt. „Spaziergänger sollten deshalb in der Zeit Waldgebiete meiden“, sagt Feuerwehr-Chef Stubenrauch. „Äste und Zweige sind von einer Eisschicht überzogen, die sehr schwer wird“, erklärt er. „Die Gefahr, dass Äste brechen und herabstürzen ist deshalb groß.“ Darauf weist auch der Naturpark Bergisches Land hin: „Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre ist die Vitalität der Bäume sehr angegriffen. Nach dem Eisregen des vergangenen Wochenendes und dem anhaltenden Frost müssen die Bäume nun auch noch die Eislast tragen. Das Betreten der Wälder geschieht auf eigene Gefahr“, warnt Wegemanager Wastl Roth-Seefrid. Außerdem weist er darauf hin, dass es auf Wanderwegen keinen Winterdienst gibt, die Wege deshalb glatt sein könnten.

Auf glatte Straßen war ab dem Wochenende auch der Betriebshof vorbereitet „und wir haben alles gut überstanden“, sagt Bauhofleiter Volker Niemz erleichtert. „Dafür sind wir aber auch besondere Einsätze gefahren.“ Zum ersten Mal habe der Betriebshof bereits am späten Samstagnachmittag vorgestreut, um den angekündigten Eisregen in den Abendstunden ein wenig abmildern zu können. „Das hat auch ganz gut geklappt und Sonntag waren wir den ganzen Tag mit zwei Fahrzeugen unterwegs, um die Straßen abzustreuen“, erzählt Niemz. Die Wetterwarnung habe dafür gesorgt, dass viele Wermelskirchener zuhause geblieben sind und auf den Straßen wenig los war, berichtet er. Mit zwei Räumfahrzeugen seien die Mitarbeiter vom Betriebshof bis 18 Uhr unterwegs gewesen „und als die Temperaturen gegen 19.30 Uhr noch weiter angezogen haben, sind sie wieder rausgefahren und die Nacht durchgefahren, damit die wichtigsten Straßen für den Berufsverkehr am Montag frei waren“, berichtet Volker Niemz. Das befürchtete Verkehrschaos am Montagmorgen sei deshalb ausgeblieben, „weil wir im Plan ein Stück voraus waren.“ Dass kleinere Nebenstraßen erst am späteren Vormittag geräumt werden konnten, liege daran, „dass wir nach Prioritäten auf den Gemeindestraßen vorgehen und das sind mehrere 100 Kilometer.“ Auf der Liste ganz oben stehe die Berliner Straße; aber auch Straßen bis zum Krankenhaus führt. Auch innerstädtischen Buslinien sowie die Industriegebiete würden bereits früh abgefahren, so Volker Niemz: „Wenn die wichtigen Verkehrsstraßen frei sind, rücken wir vor in die Nebenstraßen der Wohngebiete.“

Info Lippenstift und Vaseline gegen vereiste Türen Frostschutz Kleiner Trick, damit Autptüren bei Eisregen nicht zufrieren: Es gibt spezielle Gummidichtungspräparate, aber es hilft bereits, Vaseline oder Lippenpflegestift auf die Gummidichtungen der Tür zu schmieren.

Dass mit diesem Zeitverzug nicht jeder Anwohner zufrieden sei, könne der Betriebshofleiter sogar verstehen, „weil die Straßen durch die Eisschicht unter dem Schnee auch sehr tückisch waren. Aber wir können uns die Straßen nur nach und nach vornehmen und erstmal sind die Hauptstraßen wichtiger.“