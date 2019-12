Eine Woche vor Weihnachten : So schenken Wermelskirchener

Wermelskirchen Nur für die Enkel oder eigenen Kinder, je nach Laune oder als fester Betrag: Befragte in der Wermelskirchener Innenstadt verraten, wen sie beschenken und wie viel Geld sie dabei ausgeben.

Spätestens in dieser Woche ist in der Innenstadt der Einkaufsmarathon gestartet. Weihnachten wird unterm Baum entschieden“, lautete vor einigen Jahren ein Werbeslogan der Elektrokette Media-Markt. Wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat, gerät langsam aber sicher unter Druck, so möchte man meinen. Schließlich sind es nur noch sechs Tage bis Heiligabend und wohl niemand möchte seine Lieben enttäuschen und mit leeren Händen dastehen. Dabei warnen Ökonomen schon lange: Zu keinem Zeitpunkt im Jahr wird so viel Geld verschwendet wie vor den Feiertagen. Ein beachtlicher Teil der Präsente wird nämlich entweder nicht genutzt, nach den Feiertagen umgetauscht, oder sogar entsorgt oder weiter verschenkt. Wie halten es die Wermelskirchener mit der Schenkerei zum „Fest der Liebe“?

So funktioniert’s Ein Oberwichtel startet eine Wichtelaktion und bestimmt Datum, Budget und Wunschzettel-Option. Er fügt per E-Mail die Teilnehmer hinzu. Die Eingeladenen können die Teilnahme bestätigen oder ablehnen und können unter Umständen einen Wunschzettel ausfüllen. Dann wird ausgelost: Jeder bekommt einen Wichtel zugeteilt. Man kann auch Ausnahmen definieren, damit etwa Lebenspartner einander nicht zugelost werden. Dann werden Geschenke verteilt: persönlich oder per Post.

Umso größer die Familie, umso mehr Geschenke-Stress? Viola Tscholl ist Mutter von sechs Kindern. Die Lösung für das Problem kam wie von allein. „Die drei Ältesten haben aus eigenen Stücken entschieden, sich nichts mehr zu schenken“, sagt die 49-Jährige. „Uns schenken sie auch nichts und wir beschenken sie ebenfalls nicht.“ Die Idee zum Nicht-Schenken sei entstanden, als die drei Kinder alle das Alter von 20 erreicht hatten und durch den Einstieg ins Berufsleben eigenes Geld verdienten. Weihnachtsgeschenke gibt es in der Familie nur noch für die jüngeren Kinder, die noch zu Hause wohnen, und die Enkelkinder. Denn auch ihrem Mann schenkt Viola Tscholl nichts. „Und das ist eigentlich schon immer so gewesen.“

Freundin Saskia Maus findet, Geschenke sind eigentlich nur etwas für kleine Kinder. In ihrer Familie war es die Oma, die das Schenken irgendwann satt hatte. „Sie wusste einfach nicht mehr, was sie uns noch kaufen soll“, sagt die 24-Jährige. Dann entdeckte die Familie eine alternative Schenkmethode im Internet: den Wichtel-O-Mat. „Wir losen online aus, wer wem etwas schenkt“, erklärt sie. In diesem Jahr habe man sich auf einen Betrag von zehn bis 15 Euro pro Person geeignet. „Dadurch muss jeder Einzelne nur ein Geschenk für eine jeweils andere Person kaufen. Gleichzeitig aber werden alle beschenkt.“ Die Schenkmethode habe sich in der Familie so gut bewährt, dass inzwischen auch die Familie von Saskias Freund auf den Geschmack gekommen ist. Ihr Freund bekomme noch ein zusätzliches Geschenk, verrät sie dann aber doch. Und das kostet dann auch schon mal 50 Euro.