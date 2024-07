Das Bürgerbüro gibt Auskunft Lange Lieferzeiten für Reisepässe – auch in Wermelskirchen ?

Bereits im Mai war deutschlandweit empfohlen worden, rechtzeitig einen neuen Pass zu beantragen. Da hatte die Lieferzeit für einen Reisepass noch durchschnittlich bei rund sechs Wochen gelegen, was ebenfalls schon länger als üblich war. Nun kommt es in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen zu langen Wartezeiten.