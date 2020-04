Entsorgung in Wermelskirchen : BAV öffnet Wertstoffhof für Privatkunden

Wermelskirchen BAV fordert Anlieferer auf, möglichst Mundschutz zu tragen und nur in dringenden Fällen Abfall zu entsorgen.

Die Mitarbeiter des BAV-Wertstoffhofes an der Albert-Einstein-Straße werden anscheinend nicht mehr für den möglichen Notfall-Einsatz bei der Müllabfuhr benötigt. Denn ab Dienstag, 21. April, öffnet der Bergische Abfallwirtschaftsverband seinen kommunalen Wertstoffhof zu den gewohnten Zeiten für Privatkunden. Für gewerbliche Kunden war der Wermelskirchener Wertstoffhof nie geschlossen. Die Begründung in der Pressemitteilung, dass die Wertstoffhöfe wieder geöffnet werden, klingt bizarr: „Wir hoffen, dass die in den letzten Wochen in der Bevölkerung eingeübten Praktiken zur Kontaktvermeidung und insbesondere die gegenseitige Rücksichtnahme für einen ausreichend sicheren Betrieb für alle Beteiligten sorgen werden.“