Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnraum in Wermelskirchen : Bauverein plant Mietshäuser mit sozialer Komponente

Das Neubauprojekt des Bauvereins an der Königsberger/Stettiner Straße. Hier entstehen 16 größtenteils barrierefreie Wohnungen und in Kooperation mit der Diakonie eine Tagespflegestation. Foto: Solveig Pudelski/Quelle: Bauverein

Wermelskirchen Der Bauverein setzt zwei Neubauprojekte um. An der Königsberger/Stettiner Straße entsteht in Kooperation mit der Diakonie auch eine Tagespflege, am Schwanen ein Appartement-Haus für junge Menschen mit Handicap.