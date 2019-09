Häuslebauer sollen Festbetrag für spätere Straßensanierung zahlen : Baustraße an Kreisstraße 18 ist vom Tisch

Anwohner schauen sich die Böschung an der K 18 an, wo eine Baustraße für das Neubaugebiet Meisenweg angelegt werden könnte. Technisch sei dies nach Angaben des Tiefbauamtes machbar. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Zu teuer, zu aufwendig, Prüfung zu zeitaufwendig – die Verwaltung appellierte an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, dem Vorschlag des Investors, „Pauschalbeitrag für Häuslebauer“, zu folgen. Dieser soll präzisiert werden.

Die Botschaft an die Anwohner in Dabringhausen ist klar: Eine Baustraße von der K 18 in das Neubaugebiet Meisenweg wird zwar nicht angelegt, aber sie sollen vor späteren Zahlungen für eine Instandsetzung der durch Bauverkehr ramponierten Straßen geschützt werden. Mit Mehrheit (bei acht Enthaltungen) beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (StuV) in seiner Sitzung, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen: Häuslebauer hinterlegen eine bestimmte Summe, bei Straßenreparaturen zahlen sie eine Hälfte, die andere die Stadt, also der Steuerzahler. „Wir versuchen etwas Auskömmliches zu verhandeln. Es wird keinen beitragspflichtigen Neuausbau geben, sondern eine Sanierung, die für die Anwohner nicht beitragpflichtig ist“, hatte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, zuvor für diese Lösung geworben.

Rückblende: Anwohner haben erhebliche Bedenken, ob ihre schmalen Anliegerstraßen den Bauverkehr verkraften: Sie befürchten Straßenschäden, für die sie später zur Kasse gebeten werden, wobei sie bereits in den 90er Jahren Anliegerbeiträge gezahlt hatten. Außerdem befürchten sie brenzlige Situationen bei Begegnungsverkehr mit großen Baufahrzeugen oder bei Einsätzen von Rettungskräften, die in Engpässen feststecken könnten.

Info „Rücklagen“ für Straßenreparaturen Pauschalbetrag Beim Verkauf der Grundstücke soll jeder Käufer einen Betrag als Sicherheit für Schäden an den Erschließungsstraßen (Meisen- und Asterweg) hinterlegen. Dieser würde dann treuhänderisch an die Stadt Wermelskirchen übergeben. Nach Ende der Baumaßnahmen könne die Stadt entstandene Schäden von diesem Geld reparieren lassen, die Hälfte der Kosten würde sie tragen. Die Summe würde durch die Anzahl der 17 Grundstücke erstellt, die Grundstückskäufer müssten je 2300 Euro hinterlegen. Der zu viel geleistete Betrag können an sie zurückerstattet werden.

Der Ausschuss diskutierte in diesem Zusammenhang aber auch über eine Vollsperrung der K 18 während der Bauzeit – eine Idee, die Martin Bosbach (CDU) ins Spiel brachte. Mit einer Abriegelung der Kreisstraße würden zumindest Kosten für eine Baustellenampel entfallen, sagte der Verfechter der Baustraße. Henning Rehse (WNKUWG) meinte, dass eine Baustraße doch gar nicht so teuer sein könne und die Sperrung der K18 eine Variante sei, die prüfenswert sei. Es lohne sich, „dicke Bretter zu bohren“. Allerdings mahnte Thomas Marner, dass es schwierig sei, die K18 als klassifizierte Straße über zwei, drei Jahre voll zu sperren. Mit dieser Bauzeit müsse gerechnet werden. Allein schon eine Sperrung an Wochenenden, deren Prüfung CDU und Grüne gemeinsam beantragt hatten, sei nicht einfach durchzusetzen.

Im Vorfeld hatte die Politik die Verwaltung beauftragt, mit dem Investor über die Auflage, eine Baustraße anzulegen, zu verhandeln. Das Ergebnis: Der Bau und die erforderliche Ampel wären zu teuer — nach Angaben Marners rund 180.000 Euro, für den Investor nach eigenen Angaben zu unwirtschaftlich. Der Eingriff in Fauna und Flora an der Böschung der K 18 setze ein Gutachten voraus, dass das Verfahren verzögern würde. Und die Baustraße wäre mit 20 Prozent Gefälle für bestimmte Fahrzeuge zu steil. So könnten Tieflader, die ein Fertighaus anliefern, diese nicht bewältigen, sagte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher. Der temporäre Stichweg ins Baugebiet ist somit vom Tisch, es greift das Modell „Pauschalbeitrag“. Das ist die Sicherheitsleistung der künftigen Häuslebauer für den Schadensfall.

Derzeit gibt nur eine Ersteinschätzung möglicher Kosten für die Herrichtung der Anliegerstraßen nach der Bauphase, was SPD-Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein bemängelte und daher Beratungsbedarf anmeldete. Nach Angaben von Harald Drescher sind aber rund 80.000 Euro realistisch. Mit dem Beschluss beauftragte der StuV die Stadtverwaltung, Regeln zum „Prinzip Pauschalbetrag“ mit dem Investor abzustimmen und in einem städtebaulichen Vertrag festzuschreiben. Dazu gehört eine Kostenermittlung für eine späteren Instandsetzung.