Großräumige Auswirkungen auf Verkehr erwartet : Baustellen in Pohlhausen und Hünger

Hünger/Pohlhausen Vollsperrung der Kreisstraße 8 ab Mittwoch. Einspurig geht es ab 12. Juli für mehrere Monate überdie Autobahn. Ampeln regeln den Verkehr – auch den über die A1-Zufahrt und zur Tankstelle.

Rund um die Autobahnzufahrten in Hünger dürfte es in den nächsten Wochen auf den Straßen eng werden. Es wird nicht nur die Kreisstraße 8 in Pohlhausen für den Verkehr ab Mittwoch für vier Wochen gesperrt – ab 12. Juli beginnen die Arbeiten an der Gewölbebrücke über der Autobahn 1. Die Fahrbahn wird dann über Monate auf eine Fahrspur verengt. Das dürfte großräumige Auswirkungen auf den Verkehr haben.