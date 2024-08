Brücken-Baustelle an Anschlussstelle Wermelskirchen Vorzeitige Sperrung überrascht Autofahrer

Seit mehreren Tagen ist es nicht zu übersehen, dass Sanierungsarbeiten an der Brücke Hünger über die Autobahn A 1 fortgesetzt werden sollen. Große Schilder wurden an der Eschbachstraße in Unterburg aufgestellt, auch kurz vor der Auffahrt an der Anschlussstelle Wermelskirchen in Richtung Köln. Anwohner aus Pohlhausen, Hünger, Höhrath oder Oberburg haben sich darauf eingestellt, dass sie ab 5. August nicht mehr auf direktem Weg in Richtung Stadtzentrum und Ostringhausen fahren können.