Kreisverkehr in Wermelskirchen : Baustelle an der Berliner Straße

Wermelskirchen Bis Mitte Juni wird der Kreisverkehr ausgebaut. Im Bereich der Baustelle ist der Verkehr auf der Berliner Straße stadtauswärts Einbahnstraße.

(rue) Seit Montag laufen die Arbeiten, um das Kreisel-Provisorium an der Berliner Straße/Mozartstraße zu beenden. Die Beschilderung für die Sperrung wurde aufgebaut. Prompt wollten einige Verkehrsteilnehmer von der Dellmannstraße auf die Berliner Straße abbiegen und standen vor den Sperrschildern. Bis Mitte Juni wird der Kreisverkehr ausgebaut. Im Bereich der Baustelle ist der Verkehr auf der Berliner Straße stadtauswärts Einbahnstraße, die einige mit sehr hohem Tempo nutzten. Ein Abbiegen in die Mozartstraße von der Berliner Straße ist nicht möglich. Aus Richtung Musikerviertel gab’s am Montag eine Vollsperrung wegen der Fräsarbeiten, später soll die Mozartstraße bis zur Berliner Straße befahrbar sein; dort geht es aber nur rechts stadtauswärts Richtung Dellmannstraße. Die Zufahrt zur Berliner Straße von der B 51 Neuenhöhe ist gesperrt. Gebaut wird ein Kreisverkehr wie an der Jörgensgasse – inklusive mittlerem Kreisring – Kosten: etwa 100.000 Euro. foto: teifel