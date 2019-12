Es fehlen noch 65.000 Euro : Baustart für den Jugendfreizeitplatz im Frühjahr 2020?

Solche Luftsprünge wie hier im Skatepark Eller könnten künftig auch an der B 51 möglich sein: auf dem Jugendfreizeitplatz. Foto: Tino Hermanns

Wermelskirchen 2021 könnte Wermelskirchen einen neuen, schicken und innenstadtnahen Treffpunkt für junge Leute und bewegungsfreudige Junggebliebene haben: Die Zeichen stehen beim Jugendfreizeitplatz auf Baustart im Frühjahr.

Bürgermeister Rainer Bleek zeigte sich in der Sitzung des Sportausschusses sehr zuversichtlich, dass auch die restlichen zehn Prozent der Kosten für den Bau des neuen Treffpunkts an der B 51 zwischen Lidl und Fußgängerbrücke zusammenkommen. Dann könnten Skater, Inliner. BMX-Fahrer, aber auch Basketballer, Streetballer und Inlinehockeyspieler auf der Multifunktionsfläche in rund anderthalb Jahren viel Platz und die entsprechende Ausstattung finden, um ihren Hobbys zu frönen – aber auch einen Treffpunkt, einen Ort zum Chillen.