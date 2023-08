Kriminalität in Wermelskirchen Baumaschinen bei Einbruch in Rohbau gestohlen

Am Dienstag, 29. August, gegen 07:00 Uhr ist die Polizei zu einem Gebäuderohbau an der Straße Neuenhaus gerufen worden. Ein Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes hatte den Notruf gewählt, nachdem er festgestellt hatte, dass Baumaschinen fehlten. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.