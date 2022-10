Die Woche in Wermelskirchen : Baumarkt-Riese macht Ansage

Die Woche in Wermelskirchen

Meinung Wermelskirchen Obi trennt sich von 150 Mitarbeitern und strukturiert das Unternehmen um. Ein Schock für die Betroffenen. Gymnasiasten „füttern“ App und geben ein Beispiel, das Schule machen sollte.

In den Hoch-Phasen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen und Beschränkungen haben die Baumärkte gutes Geld verdient. Zumindest war der Zustrom von Kunden, die ihre Freizeit für Umbauten und Renovierungen zuhause verbrachten, nicht zu übersehen. Da rollte der Rubel. Das hält den Baumarkt-Riesen Obi aber nicht davon ab, Kostenpflichtiger Inhalt 150 Mitarbeiter aus den zentralen Logistik- und Verwaltungs-Standorten zu entlassen .

Das ist mal eine Ansage, mit der sich der neue Obi-Geschäftsführer Dr. Sebastian Gundel nach knapp einem Monat im Amt als Nachfolger von Sergio Giroldi, der in den Ruhestand gegangen ist, da vorstellt. Ob das zu seiner Beliebtheit bei der Belegschaft beiträgt, ist fraglich. Aber er kann sich auf die Schnelllebigkeit der Zeit und das damit verbundene schnelle Vergessen verlassen. Und angesichts von weltweit 43.000 Beschäftigten mögen dem neuen Boss 150 gar nicht viel vorkommen.

Glaubhaft ist sicherlich, dass Umstrukturierungen her müssen, um verändertem Konsumentenverhalten und den allgegenwärtigen Herausforderungen der globalen Wirtschaft gewachsen zu sein. Die Entlassungen jedoch nur und ausschließlich Sebastian Gundel zuzuschreiben, wäre viel zu einfach und zu kurz gedacht, denn so einen „Wumms“ setzt niemand alleine in nur vier Wochen um. Solch eine „Sense“ kommt für die Betroffenen überraschend, nicht für die Initiatoren.