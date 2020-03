Neue Kita : Obst- und Gemüsegarten für Kita-Kids

Baubeginn in Hilfringhausen: Dort entsteht ein Kindergarten mit fünf Gruppen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Bauarbeiten für den neuen fünfgruppigen Kindergarten von Kita-Concept in Hilfringhausen haben begonnen.

Heute in einem Jahr dürften 90 Jungen und Mädchen auf dem großzügigen Außengelände toben, wo dann ein Obst- und Gemüsegarten mit Hochbeeten und Obstbäumen angelegt worden ist. Und wo es sicher auch viele attraktive Spielgeräte geben wird. Die Bagger haben in diesen Tagen an der Hilfringhauser Straße angefangen, das Gelände zu modellieren. Dort entsteht ein fünfgruppiger Kindergarten des Trägers „Kita Concept GmbH“ aus Wuppertal.