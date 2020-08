Neuer Kunstrasenplatz in Dhünn : Tragschicht ist am Freitag fertig

Auch Kicker der Alten Herren können pflastern (v.l.): Kevin Rehbold, Bodo Neubert, André Hagemann, David Schmidt und Christian Schneider. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Kunstrasenplatz-Bau an der Staelsmühle schreitet mit großen Schritten voran. Das neue Grün könnte bereits wenige Wochen früher als geplant bespielbar sein.

In der ersten Septemberwoche „brennt es“. Wenn Stefan Eckstein, zweiter Vorsitzender des SSV Dhünn-Fördervereins, das sagt, meint er die Flutlichtanlage am Fußballplatz an der Staelsmühle, die dann fertiggestellt sein soll. Allerdings: Diese Aussage lässt sich durchaus auch im übertragenen Sinn verstehen, denn der Bau des Kunstrasenplatzes schreitet mit Riesen-Schritten voran – liegt mindestens im Zeitplan, wenn nicht sogar zügiger.

Die ehrenamtlichen Helfer des SSV haben seit Mitte Mai „rangeklotzt“, das ist auf dem Areal unübersehbar: Die Pflasterarbeiten rund um den Platz sind nahezu abgeschlossen, die ersten zwei der vier neuen Masten für die Flutlichtanlage sind gesetzt. Drei der bisherigen Masten (einer für die benachbarte Tennis-Anlage) bleiben erhalten, werden aber neu gestrichen und mit neuem Leuchtmittel versehen.

Info Ideen sind gefragt bei Spenden-Aquise Fördermittel Aus dem Topf des NRW-Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2020“ bekommt der SSV Dhünn 280.000 Euro, von der Stadt Wermelskirchen einen 150.000 Euro-Zuschuss. Für letzteren übernimmt der Verein die Unterhaltung der Sport-Anlage auf zehn Jahre. Geplant ist, dass der SSV für den Kunstrasen-Bau 80.000 Euro an Eigenleistung/-mittel aufbringt, zusätzlich 89.000 Euro an Spenden. Aktionen Die Corona-Beschränkungen erschweren die Aquise von Spenden und Unterstützern. Dennoch sind die SSV-Aktiven emsig. Stefan Eckstein verkauft Banden-Werbung für 80 Euro pro laufenden Meter. Die Jugendabteilung des Vereins machte unlängst in der Wermelskirchener Innenstadt mit einem Verkaufsstand auf sich aufmerksam.

Das wichtigste: Die planierte Schotterschicht, die sogenannte Planung, des Fußballplatzes ist fertig. Damit kann die Fachfirma, die schon die Kunstrasenflächen in Dabringhausen und im Eifgen verlegte, in dieser Woche anrücken und die Tragschicht für das neue Kicker-Grün verlegen. „Das soll am kommenden Freitag fertig sein“, kündigt Michael Weiden, der die Koordination der Arbeiten vor Ort für den SSV ehrenamtlich übernommen hat und den Dhünnschen Kunstrasen „sein Baby“ nennt, zuversichtlich an.

Es muss Hand in Hand laufen, weiß Weiden: „Es hat bislang alles mehr als hervorragend geklappt – da hat so wohl keiner mit gerechnet.“ Sowohl die ehrenamtlichen Einsätze als auch die Arbeiten der beauftragten Fachfirmen, die teils aus Dhünn stammen und kostenlos oder zu vergünstigten Konditionen arbeiten, müssen geplant sein. So werden die beiden noch fehlenden Lichtmasten Ende August aufgestellt, Anfang September dann alle mit modernen energiesparenden Leuchtmitteln bestückt. „Auch wenn wir das bisher nicht hatten, wird zum Schutz der Anwohner ein Blendschutz mit installiert“, beschreibt Stefan Eckstein das Vorhaben.

Die Halde mit dem laut Gutachten unbelasteten Tennen-Material des bisherigen Asche-Platzes ist planiert und soll bepflanzt werden. Ebenso die einstigen „Tribünen“. „Um die Bepflanzung kümmert sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn“, sagt Michael Weiden: „Die Unterstützung aus dem Dorf ist klasse. Es packen ganz viele Leute mit an, die gar nicht SSV-Mitglied oder ausgesprochene Fußball-Fans sind. Manche haben sich sogar eigens Urlaub genommen.“

Kurzfristig haben die SSV-Aktiven ihre Pläne rund um den neuen Kunstrasen sogar erweitert, wie Weiden zeigt: „Wir haben uns für ein zusätzliches Kleinspielfeld entschieden.“ Die etwa 17 mal zehn Meter große, eingezäunte Fläche grenzt unmittelbar an das große Kicker-Grün und soll Kindern zum Spielen sowie den Fußball-Mannschaften zum Aufwärmen vor einem Spiel dienen. „Außerdem wollen wir einen Spielplatz auf dem Areal bauen. Für diese Idee hat uns die Stadt bereits ihre Unterstützung zugesagt“, sagt Michael Weiden.

Neben dem Kleinspielfeld, das mit kleinen Toren im Format von Handballtoren ausgestattet wird, entsteht eine Beet-Fläche mit 15 mal zehn Metern. „Wir haben rings herum Grün und wollen auf dem Gelände auch etwas echtes Grünes haben“, sagt Michael Weiden.