Autobahn-Anschlussstelle Wermelskirchen / Schloss Burg : Bauarbeiten an A1-Brücke dauern bis Frühjahr 2023

Bauarbeiten an A1-Brücke dauern bis Frühjahr 2023

Die Fahrbahndecke auf der Autobahnbrücke in Hünger wird geöffnet, damit hier Versorgungsleitungen verlegt werden können. Foto: Guido Radtke

Wermelskirchen Ende Mai sollen die Vorarbeiten abgeschlossen sein. Die eigentlichen Sanierungsarbeiten an der Gewölbebrücke mit Austausch der Steine und der Erneuerung der Technik soll anschließend etwa ein Jahr dauern.

Auf dem großen weißen Schild an der Baustelle in Hünger werden die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass die Instandsetzung der Gewölbebrücke über die Autobahn 1 voraussichtlich bis Herbst 2022 dauern wird. Der Termin allerdings wird nicht zu halten sei: „Das Schild ist noch nicht gewechselt“, gibt Sebastian Bauer, Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH, zu. „Wenn die immer noch laufenden Vorarbeiten abgeschlossen sind, werden die Sanierungsarbeiten an der Brücke etwa ein Jahr dauern.“