Brückensanierung in Wermelskirchen Umleitung um Hünger bleibt bestehen

„In Spitzenzeiten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen am Tag sind Rückstau-Lagen nicht mehr beherrschbar. Wir können keinen Unfall an einem Stau-Ende provozieren“, betont Andreas Zenz und erläutert: „Als Autobahn GmbH sehen wir eine solche Baustelle immer von der Autobahn aus.“ Außerdem müsste selbst die Tankstelle in der Nachbarschaft der Brückenbaustelle in eine Lichtsignal-Anlage einbezogen werden. Diese zahlreichen Verkehrsbeziehungen, die eine Ampel an der Baustelle regeln müsste, führten zu Umlaufzeiten (Je höher die Umlaufzeit, desto höher die Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer) von mehr als 400 Sekunden. „Die bundesweiten Richtlinien schreiben jedoch 90 bis 120 Sekunden vor, an Engstellen in Ausnahmefällen bis 300 Sekunden“, stellten die Autobahn GmbH-Vertreter dar.