Kinder basteln mit Blättern : Aus Laub werden kleine Kunstwerke

Serie Wermelskirchen Rosalie (5) und Alois (3) haben getrocknete Blätter in bunten Herbstschmuck verwandelt: Entstanden sind stimmungsvolle Lichter und fröhliche Igel. Der Herbst von seiner schönsten Seite.

Mützen auf, Schal umbinden und Gummistiefel an: Bevor es ans Basteln geht, machen sich Rosalie (5) und Alois (3) mit einem kleinen Stoffbeutel auf die Suche. Im Wald sammeln sie buntes Laub. Das ist in diesen nassen Tagen gar nicht so einfach, denn aus vielen schmucken Blättern sind schon braune Klumpen geworden. Aber Kinderaugen sehen noch mehr als die der Erwachsenen: Und so finden die beiden schnell bunte Blätter in verschiedenen Formen. Riesige Exemplare und kleine Varianten mit spannenden Mustern wandern in den Beutel. Als die Nasen der Kinder langsam kalt werden, treten sie mit Mama den Rückweg an. „Jetzt müssen wir die Blätter trocknen“, weiß Rosalie. Die Kinder suchen die dicksten Bücher im Schrank und platzieren die Blätter vorsichtig zwischen den Seiten. Dann bauen sie einen stattlichen Bücherberg, um das Laub für ein paar Tage zu pressen.

Drei Tage später nehmen sich Rosalie und Alois vorsichtig den Bücherberg vor und sammeln das getrocknete Laub aus den Seiten. Manche Blätter sind etwas zerbrechlich, andere sind beim Trocknen richtig hart geworden. Alle finden nun den Weg auf den Basteltisch. Dort verwandeln die Kinder das bunte, getrocknete Laub in kleine Kunstwerke.