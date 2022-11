Beirat für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen : Barrieren im Einzelhandel sollen mit Stadt-Unterstützung fallen

Beirat für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit Fördergeldern sollen Klingeln und mobile Rampen in der Wermelkirchener Innenstadt installiert werden, damit auch Menschen mit Behinderung den Einzelhandel problemlos nutzen können.

In den Geschäftsraum führen Stufen. Die Türen sind zu eng, um sie mit dem Rollstuhl zu passieren. Und schon bleibt vielen Menschen mit Behinderung der Weg in den heimischen Einzelhandel verwehrt. Dagegen wollen sich der Beirat für Menschen mit Behinderung und die Stadt nun gemeinsam einsetzen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass wir diese Idee gleichzeitig hatten“, saget Beiratsvorsitzende Petra Sprenger mit Blick auf die Bürgermeisterin.

Marion Lück ist zu diesem Thema bereits mit parteilosen Bürgermeisterkollegen ins Gespräch gekommen – um Lösungsideen zu sammeln. Mit Erfolg. „Wir wollen Barrieren nicht nur wahrnehmen, wie es durch die Barriere-App geschieht, sondern wir wollen sie auch abbauen“, erklärte Bürgermeisterin Lück am Dienstagabend im Ausschuss für Menschen mit Behinderung. Wie in anderen Städten bereits geschehen, könnten heimische Einzelhändler dazu mit Klingeln und mobilen Rampen ausgerüstet werden. Das Bergische bringe nun mal eine bestimmte Topografie mit sich, erinnerte die Bürgermeisterin. Es gebe Geschäftsräume in altem Fachwerk, die ohne Stufen nicht auskämen. Und Höhenunterschiede müssten gelegentlich mit Stufen ausgeglichen werden. Viele Einzelhändler seien schon sehr bemüht, Menschen mit Behinderung individuelle Lösungen anzubieten.