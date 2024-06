Projekt in Wermelskirchen Wie eine Klingel für Barrierefreiheit sorgen kann

Wermelskirchen · Wer Probleme beim Betreten eines Geschäftes oder Gebäudes hat, soll in Wermelskirchen ab sofort per Klingel Hilfe rufen können. Vorreiter ist das „Eiscafé Cordella“ an der Telegrafenstraße.

19.06.2024 , 20:05 Uhr

Am Eiscafé Cordella hat Inhaber Giorgio Barazzuol im Beisein von Petra Sprenger (Vorsitzende des Beitrats für Menschen mit Behinderung) die erste Funk-Klingel angebracht, über die Besucher auf sich aufmerskam machen können, die Hilfe benötigen. Foto: Guido Radtke