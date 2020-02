In Wermelskirchen : Bankschließfächer werden knapp

Schließfächer in der Stadtsparkasse sind stark nachgefragt. Sie kosten je nach Größe zwischen 89 und 249 Euro im Jahr. Foto: dpa

Wermelskirchen Trotz schwieriger EZB-Zinspolitik für Sparer gehört kein Bargeld ins Schließfach, sagt Sparkassenvorstand Thorsten Thomas. Das Versicherungsschutz liegt nur bei 20.000 Euro. 2019 wurden acht „Blüten“ beim Einzahlen entdeckt.

Bargeld auf dem Konto lassen? Und vielleicht Strafzinsen kassieren? Oder ab damit in ein Bankschließfach? Die EZB-Zinspolitik macht erfinderisch. Immer wieder ist zu hören, dass Privatleute ihr Gespartes vom Konto abheben und in einem Schließfach unterbringen. „Bargeld gehört nicht in ein Bankschließfach“, sagt das stellvertretende Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse, Thorsten Thomas. Privatkunden müssten bei der Sparkasse keine Strafzinsen zahlen. Das Risiko sei – theoretisch – hoch, Geld in Schließfächer zu bunkern. Denn der Versicherungsschutz liege bei 20.000 Euro. „In einem Schadensfall muss der Geschädigte nachweisen, was er alles im Schließfach hatte.“

Das Vorstandsmitglied kenne keine Kunden, die so handelten. Schließlich seien die Bankmitarbeiter ja auch nicht dabei, wenn der Kunde sein Schließfach öffne. Schließfächer in der Stadtsparkasse seien stark nachgefragt; in den Filialen Dabringhausen, Berliner Straße und Hauptstelle werden sie angeboten. „Bevorzugt natürlich für eigene Kunden“, berichtet Thomas. Die Auslastung liege bei 90 Prozent, obwohl die Kosten gestiegen sind.

Info Kreisweit 90 Fälle von Falschgeld Vorsätzlich In zwei Fällen kaufen die Täter wissentlich mit „Blüten“ ein. Das ist strafbar. Kreis Die Polizei registrierte in 2019 insgesamt 90 Fälle, in denen Falschgeld auftauchte. Stadt Aus Wermelskirchen wurden der Polizei sechs Fälle angezeigt: Da tauchten Blüten in Tankstellen, Fastfood-Kette, Discounter und einer anderen Bank auf.

▶ Für das kleine Schließfach muss der Kunde jetzt 89 Euro im Jahr bezahlen, 14 Euro mehr als bisher. Die Größe dieser Fächer: sieben bis zehn Liter.

▶ Die mittlere Schließfachgröße kostete bisher 115 bis 174 Euro im Jahr. Die Fächer waren 20 bis 54 Liter groß. Jetzt kosten sie 135 bis169 Euro.

▶ Der Preis für das „Jumbo“-Schließfach (ab 80 Liter) liegt bei 249 Euro. Bislang musste dafür 279 Euro gezahlt werden.

Dass die kleinen und mittleren Fächer teurer geworden sind, habe mit der Betreuungsintensität zu tun: „Jeder Kunde wird von einem Mitarbeiter in den Tresor zu den Schließfächern begleitet. Dort wird gemeinsam das Schloss mit zwei Schlüssel geöffnet. Der Mitarbeiter geht dann und lässt den Kunden allein; später wird er wieder abgeholt“, berichtet Thorsten Thomas.

Auch Falschgeld ist immer wieder ein Thema in der Sparkasse. „Wir hatten im vergangenen Jahr acht Fälle“, berichtet Thorsten Thomas. Darunter waren vor allem falsche Fünfziger. Die Kassierer der Sparkasse hätten sie entdeckt; sie seien darauf geschult. Auch die Zählmaschinen der Sparkasse identifizieren sofort Falschgeld, wenn Sicherheitsmerkmale defekt oder nicht vorhanden seien, erklärt Thomas.

Bürgern, die bei Verkäufen größere Mengen Bargeld entgegen nähmen, gibt er einen Tipp: „Nehmen Sie den Käufer am besten mit in die Bank zum Einzahlen. Dann wissen Sie sofort, ob man ihnen Falschgeld andrehen will oder nicht.“

Auch die Einzahlungsautomaten prüfen Geldscheine auf Sicherheitsmerkmale – verdächtige Scheine werden sofort eingezogen. „Wer Falschgeld weitergibt, macht sich strafbar. Das sollte jeder wissen“, so das Vorstandsmitglied. Letztlich seien die neuen Scheine bestens geschützt. „Banknoten sind mit diversen Sicherheitsmerkmalen wie einem fühlbaren Relief, einem Hologramm sowie Lichtstreifen ausgestattet. Falschgeld ist also leicht zu erkennen.“