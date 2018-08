Wermelskirchen: Band "Skin of tears" auf Festival in Slowenien

Info

Pläne Für das zweite Halbjahr 2018, in dem weniger Auftritte für „Skin of tears“ anstehen, hat sich die Band vorgenommen, neue Lieder zu schreiben und so mit der Arbeit für das Nachfolge-Album von „Fake my day“ zu beginnen. „Für 2019 haben wir jetzt schon 15 Konzerttermine fix, da rollt also einiges“, blickt Toto Löhnert aus.

Heimspiel Das in Wermelskirchener Gefilden als Kult-Konzert bekannte „Heimspiel“ von „Skin of tears“ wird es in diesem Jahr wieder geben: Es findet am 22. Dezember im Bahndamm statt. Wegen des Jubiläumskonzerts der Band war das „Heimspiel“ in 2017 ausgefallen.