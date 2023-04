Kultur in Wermelskirchen "Bärenstarke" Cello-Jukebox im Haus Eifgen

Dass zwei Celli rocken können, haben zwei kroatische Cellisten der ganz sinnreich betitelten Band „2Cellos“ schon vor einigen Jahren mit furiosen Cover-Versionen großer Rock- und Metal-Hits bewiesen. Das Solina-Cello-Ensemble legt hier noch die stilistische Vielfalt obendrauf. So erklingen neben dem Jazz-Klassiker „Moon River“ und „Smile“ von Charlie Chaplin auch der „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan, der „Wind Of Change“ der Scorpions, „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel, der Song, der die Geburtsstunde des Cello-Rock gewesen sein dürfte, „Nothing Else Matters“ von Metallica oder auch das vielbejubelte „With Or Without You“ von U2. Im klassischen Bereich kommt etwa das melancholische „Adagio in G“ von Tomaso Albinoni oder Edvard Griegs Monumentalwerk „In den Hallen des Bergkönigs“.