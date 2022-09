Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Den BA.4/5-Impfstoff gibt es bald in Arztpraxen

Dr. Hans-Christian Meyer ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Ab voraussichtlich 26. September kann der Impfstoff gegen die aktuelle Variante in Arztpraxen verimpft werden. Der Kreis öffnet in dieser Woche wieder seine Impfstellen in Burscheid und Overath.

Der „maßgeschneiderte“ Impfstoff gegen die grassierende, aktuelle Omikron-Variante BA.4 und BA.5 ist seit vergangener Woche zugelassen, die Ärzte können diesen Impfstoff ab heute im Großhandel bestellen. Darauf weist der Wermelskirchener Hausarzt Dr. Christian Meyer hin. Die BA.1-Variante sei inzwischen völlig verdrängt und abgelöst von BA.4/BA.5. BA.1-Impfstoff werde dennoch verimpft bei Personen, die „sofort einen zweiten Booster“ benötigen oder verreisen wollen. „Deswegen habe ich mich mit kleinen Mengen eingedeckt, andere Kollegen wohl auch“, sagt Meyer.

Ab voraussichtlich 26. September kann der Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen die aktuelle Variante verimpft werden. „Es gibt genügend Impfstoff“, kündigt Meyer an. Seine Praxis habe sich inzwischen vorbereitet – Patienten könnten online Termine buchen. „Das sollte nicht nur für die Covid-19-Impfung gemacht werden. Die Patienten aller Ärzte sollten das Angebot nutzen, sich auch gegen Grippe impfen zu lassen.“ Das sei genauso wichtig, denn es werde mit einer starken Grippewelle gerechnet.

Inzwischen gebe es eine weitere Variante, die auf dem Vormarsch sei: BA2.75. Sie sei in Indien entdeckt worden. Dagegen gebe es noch keinen Impfstoff.

Viel interessanter ist nach Ansicht von Meyer die Entwicklung in den Forschungsabteilungen. „Es wird an Impfstoffen gearbeitet, die über die Nasenschleimhaut angenommen werden sollen.“ Das könne man sich vorstellen wie ein Nasengel. „Die Forscher versprechen sich davon sehr viel – nämlich einen langfristigeren Impfschutz der Schleimhäute.“

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises bereitet derzeit die Wiedereröffnung der kommunalen Impfstellen im Kreisgebiet vor. Zunächst werden in dieser Woche die Impfstellen in Burscheid und Overath wieder geöffnet: Start ist in Burscheid am Dienstag, 20. September, in der Villa Luchtenberg, Montanusstraße 8, dienstags von 9 bis 17 Uhr, mittwochs 8 bis 16 Uhr und donnerstags 11 bis 19 Uhr.

Für die Impfung ist eine Anmeldung empfehlenswert, Impfungen sind aber auch ohne Voranmeldung möglich. Das bekannte Anmeldeportal ist dafür wieder freigeschaltet: impfung-rbk.de. In den Impfstellen werden die folgenden bisher gängigen Impfstoffe verimpft: Cominarty/BioNTech (Kinderimpfung fünf bis elf Jahre; ab zwölf Jahre zur Grundimmunisierung), Nuvaxovid/Novavax (ab zwölf) sowie Spikevax/Moderna (ab zwölf zur Grundimmunisierung). Die Kinderimpfungen sowie die Impfungen mit Nuvaxovid/Novavax und Spikevax/Moderna werden nur mittwochs angeboten. Die Impfung mit Cominarty/BioNTech ist zu allen Öffnungszeiten möglich.

Auch die auf die Omikron-Untervariante BA.1 angepassten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sollen in den Impfstellen des Rheinisch-Bergischen Kreises verimpft werden. Die Lieferung wird für die kommende Woche erwartet.