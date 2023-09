Berufsorientierung in Wermelskirchen Azubis werben in Schulen um Azubis

Inzwischen haben in der Klasse Azat Tekin und Erdem Isgöern von Kuhn Edelstahl in Radevormwald übernommen. Sie hätten in den Gesundheitsklassen keinen so guten Stand, haben sie bereits festgestellt. Aber in den Reihen der Schüler sitzt auch ein junger Mann, der in diesem Moment genau hinhört, als die beiden von ihrer Arbeit als Gießerei- und Zerspanungsmechaniker berichten.