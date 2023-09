„Social Week“ in Wermelskirchen Auszubildende der Stadt wechseln für einen Tag zur Tafel

Als sie um kurz nach 13 Uhr alle Obstkisten sortiert haben, stehen schon die ersten Kunden vor der Tür. „Ich wusste, dass es die Tafel gibt und dass sie gute Arbeit für Bedürftige leistet“, sagt Marc Sladojevic, „aber heute bekommen wir einen richtigen Blick hinter die Kulissen.“ Genau das hatte sich Christiane Beyer vom Sozialamt gewünscht: Im dritten Jahr nehmen die Auszubildenden der Stadt deswegen am „Social Day“ teil, an dem sie ihren Einsatz in den Dienst einer sozialen Sache stellen. Nach den Aktionen im vergangenen Jahr ist in diesem Jahr eine ganze „Social Week“ daraus geworden. Denn die Azubis hatten sich gewünscht, in diesem Jahr bei der Tafel zu helfen.