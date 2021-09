Social Day der Wermelskirchener Azubis : Vom Schreibtisch an die Müllzange

Melissa Rachuy (l.) und Natalie Kelfrich holen mit der Müllzange einen weggeworfenen Plastikbecher aus dem Gebüsch. Foto: Marei Vittinghoff

Wermelskirchen Bei ihrem ersten „Social Day“ haben die Auszubildenden der Stadt dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen dabei geholfen, die Stadt ein Stück sauberer zu machen. Und hatten dabei auch die Gelegenheit, sich untereinander besser kennenzulernen.

Isabele Haupt steht am Straßenrand und pult mit einer Müllzange einen aufgeweichten Zigarettenstummel aus dem Gebüsch. An der Bushaltestelle Viktoriastraße, zwischen der Jet-Tankstelle und dem McDonalds am Kreisverkehr, ist alles voll davon. „Hier könnte man jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde verbringen“, sagt die 21-Jährige und greift erneut nach einer Kippe, die versteckt zwischen den Zweigen vor ihr liegt. Haupt – blonder Dutt, Perlenohrringe und ausgestattet mit Handschuhen, Warnweste und grünem Müllsack – hat sich an diesem Dienstag auf den Weg gemacht, die Stadt Wermelskirchen ein Stück sauberer zu machen. Und während sie so über die Bürgersteige läuft, nasse Papierfetzen zwischen die silbernen Zangenspitzen klemmt und weiße Klumpen vom Asphalt sammelt, die aussehen, wie geschmolzener Mozzarella-Käse, da wirkt sie, als könnte es bei diesem Herbstwetter nichts Besseres geben, als zwischen Gräsern und Steinen nach Weggeworfenem und Vergammeltem zu suchen.

Müll sammeln am Morgen? Macht das wirklich so viel Spaß? „Für mich ist das keinesfalls eine schlechte Arbeit. Ich würde sogar sagen, dass es ein bisschen besser ist, als nur hinter dem Schreibtisch zu sitzen“, sagt Haupt. Eigentlich müsste sie nämlich gerade Berufsschularbeiten machen. Für ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte. Die 21-Jährige ist gerade in ihr zweites Lehrjahr gestartet. Zuletzt war sie im Ordnungsamt eingesetzt – Politessenarbeit, Kontrollen im Park, Aufpassen bei Kirmes und Krammarkt. Als nächstes geht es für sie zum Sozialamt. An diesem Tag steht aber erst einmal etwas anderes auf dem Plan: Der „Social Day“ der Auszubildenden der Stadtverwaltung. Denn Haupt ist gerade keinesfalls alleine unterwegs. Sie wird begleitet von acht weiteren Auszubildenden sowie einer Schülerpraktikantin, die – aufgeteilt in Kleingruppen – mit Müllsäcken durch die Straßen streifen. Vom Fachangestellten für Bäderbetriebe bis hin zum Erzieher sind sämtliche Bereiche vertreten. Nur wer am Tag selbst in die Berufsschule muss, ist nicht dabei.

Die Auszubildenden der Stadt hatten sich dazu entschieden, an ihrem ersten Projekttag den VVV Wermelskirchen zu unterstützen. Foto: Marei Vittinghoff

Info Das ist der „Social Day“ der Auszubildenden Pilotprojekt Für den ersten „Social-Day“ hat die Stadtverwaltung ihre Auszubildenden von der eigentlichen Arbeit freigestellt und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich gesellschaftlich zu engagieren. Ziel Die Auszubildenden aus allen Fachbereichen der Stadtverwaltung sind selbstständig für die Planung und Durchführung verantwortlich. Dadurch sollen sie Projektmanagement, Teamarbeit sowie dezernats- und fachamtsübergreifende Kommunikation lernen und vor allem einen Überblick über das ehrenamtliche Engagement bekommen. Partner An ihrem ersten „Social Day“ haben die Azubis den VVV Wermelskirchen unterstützt.

„Das ist heute ein Pilotprojekt von uns. Wir hatten überlegt, ob wir langfristig einen sozialen Tag pro Jahr in den Ausbildungstag mit aufnehmen und wollten heute erst einmal schauen, wie alles funktioniert“, sagt Cora-Lee Halbach. Sie ist die Ausbildungskoordinatorin der Stadt und begleitet die Auszubildenden von der Bewerbung bis hin zur Abschlussprüfung. Wie sie ihr soziales Projekt genau gestalten wollen, konnten sich die Azubis laut Halbach selbst aussuchen. Kinderbetreuung habe zur Auswahl gestanden genauso wie Waffeln backen in einem Altenzentrum. Am Ende habe sich die Gruppe aber dann für eine zweistündige Müllsammelaktion mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen entschieden. „Das war wegen Corona die beste Lösung, weil wir an der frischen Luft sind, die Abstände einhalten können und keine bestimmten Hygienevorschriften einhalten müssen“, sagt Halbach. Für die Aktion wurden die Auszubildenden von ihrer eigentlichen Arbeit freigestellt, die Organisation haben sie selbst übernommen. Das Ziel: Die verschiedenen Ämter und Dezernate kennenlernen und gleichzeitig einen Überblick über das Ehrenamt in der Stadt bekommen. Für den VVV Wermelskirchen ist Gerd Simon mitgekommen. Er ist schon seit 42 Jahren Mitglied und konnte, so erzählt er es, bei den großen Müllsammelaktionen des Vereins bereits mehrere Sofas und Kühlschränke im Stadtgebiet aufsammeln. Wie sich die Auszubildenden aus seiner Sicht bisher an der Zange geschlagen haben? „Sehr gut“, sagt Simon. „Es ist aber ja auch keine Raketentechnik, sondern eher eine Gut-Will-Sache.“