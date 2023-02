Kultur in Wermelskirchen Musik und Stand-up ergeben eine feine Einheit

Das Musikkabarett ist irgendwie eine ganz eigene Gattung. Entweder geradezu absurd, man denke hier etwa an Helge Schneider. Oder aber von einer fein ziselierten Wortschönheit, kombiniert mit enormer Fingerfertigkeit am Instrument. Genau wie Axel Pätz, der am Freitagabend in der gut besuchten Katt zu Gast war. Er betrat direkt mit einem Akkordeon und dem Titellied seines aktuellen Programms „Mehr!“ die Bühne. Wobei der preisgekrönte Hamburger eine sehr ausgewogene Mischung aus Stand-up und Musik präsentierte. Eine ausgeprägte und sehr erfrischende gesellschaftskritische Note war ebenfalls Teil des Auftritts.