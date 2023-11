Jubiläum in Wermelskirchen „Schuldnerberatung ist immer auch ein Spiegel der Zeit“

Als sie ihren ersten Klienten in der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) begrüßten, waren Jutta Paulig und Constanze Hempel noch dabei, sich in den damals frischbezogenen Räumlichkeiten in einem Gebäude neben dem Rathaus von Wermelskirchen einzurichten. „Wir haben gerade noch Kartons ausgepackt und Möbel zurechtgerückt, da klingelte es plötzlich und schon stand unser erster Klient vor der Tür“, erinnert sich Beraterin Constanze Hempel. Diesen Moment werde sie nie vergessen. Vielen weiteren finanziell in Not geratenen Menschen haben sie und ihre Kollegen von da an bis heute geholfen.