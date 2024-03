Kabarett in Wermelskirchen Auch Eltern werden älter

Und dafür brachte Weiler das Klischee des humorlosen Deutschen ins Spiel. „Bei der Oscar-Verleihung hatte Moderator Jimmy Kimmel über die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gesagt, die für den Film „Anatomie eines Falls“ nominiert war, in dem sie die Frau eines KZ-Kommandanten spielte: „In Deutschland nennt man das Romantic Comedy.“ Der Deutsche würde in der ganzen Welt ausgelacht, was auch gut sei und womit man leben müsse. Aber Karla, das ehemalige Pubertier, sehe das samt Freundeskreis deutlich strenger. Was Weiler in einen herrlichen Text ironisch und gleichzeitig liebevoll auf die Schippe nahm. Nur um dann zum Ergebnis zu kommen, dass es doch immer darauf ankomme, ob der oder die im Witz aufs Korn genommene darüber lachen könne. „Das ist doch das Entscheidende.“