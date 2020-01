Unfall in Wermelskirchen : Autofahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Wermelskirchen Am Montagnachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der K8 in Pohlhausen.

Dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 47-jähriger Remscheider mit seinem Porsche gegen 15 Uhr auf der kurvenreichen Strecke bergab in Richtung Eschbachtal unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 29-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW Golf bergauf in Richtung Wermelskirchen. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Golf-Fahrer auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Porsche Cayenne zusammen.