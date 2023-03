Ärger in Wermelskirchen Auto blockiert Kundenparkplatz – Eigentümer hilflos

Diese Einschätzung bestätigt Christian Brieden, Fachanwalt für Verkehrsrecht in Düsseldorf, auf Nachfrage unserer Redaktion: „Lassen die Grundstückseigentümer das Auto abschleppen, dann müssten sie zunächst für die Kosten des Abschleppens und die anschließenden Kosten für das Unterstellen des Autos in Vorleistung gehen.“ Grundsätzlich seien weder die Polizei noch das Ordnungsamt für die Durchsetzung privater Interessen zuständig: „Da der Pkw auf einem privaten Gelände parkt, besteht in der Regel kein öffentliches Interesse an dem Entfernen des Wagens.“