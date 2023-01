Schultour in Wermelskirchen Auszubildende werben in der Sekundarschule um Nachwuchs

Henry, Laszlo und Sebastian sitzen weit vorne. Im Juni treten die Sekundarschüler ihr erstes Praktikum an und heute sind Auszubildende heimischer Unternehmen in ihrer Schule zu Gast, um einen Einblick in ihr Arbeitsleben zu geben. Er wisse noch nicht so genau, was er nach der Schule machen wolle, sagt Laszlo. Also hört er genau hin. „Es gibt hier was für jeden“, stellt er dann zufrieden fest. Handwerker, Kaufleute, Azubis aus dem sozialen Bereich: Sie stellen sich am Montag den Neuntklässlern der Sekundarschule – und eröffnen damit die zweite Runde der Schultour des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW).