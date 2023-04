Naturprojekte von Obi und Volksbank Auszubildende pflanzen Bäume

Für Tepaß ist die Aktion „eine Herzensangelegenheit“, ist sie doch eingebettet in die seit 15 Jahren bestehende Baumpflanz-Aktion des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), dessen Vorstand er seit 2018 angehört und dessen Sprecher er ist. Im Rahmen von „Wir pflanzen Bäume“ haben Händler und Hersteller der Do it yourself-Branche bisher 140.000 Bäume gespendet.