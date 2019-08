Am heutigen Freitag sind alle Straßen wieder frei : Ausweich-Manöver an Kirmes-Absperrungen

Ausweich-Manöver an Kirmes-Absperrungen

Am heutigen Freitag sind alle Straßen wieder frei

Um 8.30 Uhr am Donnerstag galt die Sperrung der Telegrafenstraße noch. Nicht alle Autofahrer akzeptierten dies. Etliche Fahrzeuge fuhren über den Gehweg in den Engpass. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen (pd) Zur „Selbsthilfe“ griffen am Mittwoch Autofahrer auf der Kattwinkelstraße, andere improvisierten: Weil die Absperrgitter für die Straßensperrung zur Herbstkirmes noch nicht abgebaut waren, schoben einige Fahrer die Barriere kurzerhand zur Seite, um durchfahren zu können.

Harald Drescher hat für solch ein Verhalten kein Verständnis. „Zwei Tage brauchen die Schausteller schon für den Abbau der Fahrgeschäfte und Verkaufsstände“, sagt er. Folglich gelte die Sperrung immer bis einschließlich Donnerstag. „Für die Absperrung zum Aufbau haben viele Verständnis, aber nach der Kirmes soll alles schnell wieder geräumt sein. Aber das braucht Zeit“, erinnert Drescher an die hohe Teilnehmerzahl auf Kirmes und Krammarkt und an die logistische Herausforderung des Abbaus, wenn viele Fahrzeuge vom „Platz rollen“. Am heutigen Freitag gelte wieder die übliche Verkehrsregelung.