Kabarett in Wermelskirchen Ausverkauftes Haus für Anka Zink in der Katt

Anka Zink als „Grande Dame des deutschen Kabaretts“ zu bezeichnen, dürfte nicht zu hoch gegriffen sein. Die Bonnerin, mittlerweile auch schon 66 Jahre jung, ist eine Ur-„Springmaus“ und schon seit den frühen 1980er Jahren auf den Kleinkunst-Bühnen unterwegs. Am Freitagabend war sie wieder einmal in der Kattwinkelschen Fabrik zu Gast mit ihrem aktuellen Programm „Gerade nochmal gutgegangen“. Und nach wie vor war die Mittsechzigerin bestens aufgelegt, quasselte in einem Affenzahn und beharkte dabei ganz unterschiedliche Themen. Mit der Maxime: „Ich bin keine nette Frau.“ Und dem Zusatz: „Aber ich tu so. Weil, wenn ich zu allen so wäre, wie sie es verdienten, dann würde ja hier gar nix mehr laufen.“