Wermelskirchen Ausufernde Piano-Poesie in den Bürgerhäusern

Ganz anders ist das, was am vergangenen Sonntagvormittag in den Bürgerhäusern zu hören ist. Roland Vossebrecker, Komponist, Pianist und Klavierlehrer aus Bergisch-Gladbach, ist zu Gast und spielt sein umfangreiches Solo-Werk „Das Klavierbuch“ von 2004. Es handelt sich dabei zudem um eine Benefiz-Veranstaltung. Denn der 58-Jährige gibt seit 2015 regelmäßige Konzerte, bei denen er Geld für die Hilfsorganisation Oxfam sammelt. Und wie die Themen, denen sich Oxfam widmet – der Kampf gegen Ungerechtigkeit und die Arbeit in der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe –, ist auch die Musik, die Vossebrecker in seinem „Klavierbuch“ komponiert hat.