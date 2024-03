Kunst in Wermelskirchen Frank Weber macht Lust aufs Reisen

Zur Vernissage herrschte hier Hochbetrieb: Viele Freunde und Wegbegleiter, dazu das klassische Kunstvereinspublikum, schlenderten an den großformatigen Leinwänden vorbei – und begaben sich damit selbst auf eine kleine Reise. Die beginnt zu Hause: in Wermelskirchen. „Den Anfang bei jedem Werk macht immer eine Zeitungsseite als Vorlage“, erklärte der Künstler, „damit wir sofort wissen, wo wir sind“. Und so ziert die große Wermelskirchen-Collage der Schriftzug der Rheinischen Post. Darunter finden Betrachter das Riesenrad der Kirmes, ein Plakat der Katt, ein Bild der Band „Skin of Tears“ und die Umrisse der Stadtkirche. „Als Vorlagen dienen mir oft eigene Fotos“, erklärte der Künstler während der Eröffnung. Das Ergebnis ist eine Collage, die das Wesen einer Stadt erfassen will. Das gilt für Wien und London, für Kapstadt und Paris, für Peking und Berlin. Auf den ersten Blick erinnert jede Leinwand an eine Zeitungsseite, die sich dann in wilde Acryl-Kunst auseinanderdividiert. „Manchmal male ich Motive, die mir dann später selbst nicht mehr gefallen“, erzählte Weber, „ich übermale sie dann mit anderen Motiven.“