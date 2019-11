Buchausstellung in der KÖB Wermelskirchen : Lust zum Lesen machen

Wermelskirchen Die Katholische Bücherei zeigt noch bis heute Abend eine bunte Buchauswahl.

Lani stöbert in einem Pferdebuch. „Ich mag Bücher sehr gerne“, sagt die Siebenjährige. Sie geht inzwischen in die zweite Klasse und deswegen sind die Zeiten längst vorbei, in denen ihre Mutter das Vorlesen übernommen hat. Welches Buch sie gerade besonders gerne mag? Da muss sie nicht lange überlegen: „Die Haferhorde“, sagt Lani, „das ist so schön lustig.“ Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Luna, Mama und Papa besucht die Siebenjährige am Samstag die Buchausstellung der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Michael. Und auf den ersten Blick entdeckt sie viele Bücher, die sie genauer unter die Lupe nehmen will. „Wir haben immer viel vorgelesen“, erzählt ihre Mutter Andrea Ahmad, als ihre Töchter die Bücher durchstöbern, „und heute wollen wir nun mal sehen, was es Neues gibt.“