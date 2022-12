Stadtbücherei Wermelskirchen Frauen berichten über sexualisierte Gewalt – Ausstellung als beklemmendes Zeugnis

Frauen erzählen schonungslos und ehrlich von ihren Erfahrungen – in Beziehungen, am Samstagabend in der Stadt, in der Familie. Mona berichtet von dem Vergewaltigungsversuch eines Jungen, als sie gerade 14 Jahre alt war. Xenia berichtet von der Nacht, als ihr Mann sie vergewaltigte. Nina hat ihr Sommerkleid zur Verfügung gestellt und berichtet von den K.o.-Tropfen in der Bar. Und sie erzählt auch, dass die eigentliche Traumatisierung erst danach begann – als ihr die Polizei nicht glauben wollte, als der Täter schließlich frei gesprochen wurde. Diese Erfahrungen mit Polizei und Justiz finden sich immer wieder in der Ausstellung.