Kultur in Wermelskirchen Ausstellung „Inspiration Lansyer“ in Galerie „Markt 9“

Das Lansyer-Museum befindet sich in einem Herrenhaus in Loches, in dem sich Lansyer, der von 1835 bis 1893 lebte, oft aufhielt und das er von seiner Mutter erbte. Der Künstler interessierte sich besonders für Landschaften, Pflanzen und Architektur. Heute gehört das Haus der Stadt Loches und beherbergt 400 Werke des Malers. Lansyer ist in Loches auf dem Friedhof in der Nähe des Grabes seiner Mutter beerdigt. Die von Marie-Louise Lichtenberg kuratierte Ausstellung Inspiration Lansyer zeigt die Vielfalt der Wermelskirchener Künstlerinnen und Künstler in den unterschiedlichen Techniken von Acryl auf Leinwand, Giclee Print, Ölpastellkreide, Oxydationen, Collage oder Mischtechnik auf Papier.