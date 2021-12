Wermelskirchener präsentiert Privatarchiv : Ausstellung in einem der ältesten Häuser der Stadt

Ausstellung in einem der ältesten Häuser der Stadt

500 Postkarten mit einem Foto des Weihnachtsbaums will Claus Füllhase wieder in die Geschäfte auslegen. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen In diesem Jahr präsentiert Claus Füllhase seine Postkarten mit Wermelskirchener Motiven aus seinem Privatarchiv auf eine etwas andere Art. Eine Ausstellung wie sonst kann wegen der Pandemie nicht stattfinden.

Normalerweise lässt Claus Füllhase die Wermelskirchener mit großer Freude an seinen Schätzen teilhaben. Regelmäßig hat er in der Vergangenheit Expositionen der seltenen Bilder und Bücher in leerstehenden Ladenlokalen auf die Beine gestellt, Interessierten dabei viel von der Historie der Stadt erzählt. Seit 2006 hat Füllhase seine Sammlung. Pandemiebedingt musste der Wermelskirchener im vergangenen Jahr die Ausstellung allerdings ausfallen lassen. Und auch dieses Jahr lassen die Corona-Zahlen keine Ausstellung wie sonst zu.