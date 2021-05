Wirte in Wermelskirchen : Außengastronomie darf Freitag öffnen

Wermelskirchen Diese Nachricht löst Jubel bei den heimischen Wirten aus: Nach monatelangem Lockdown darf die Außengastronomie ab Freitag wieder öffnen. Das Land hat grünes Licht für die Gastronomen gegeben.

Aufatmen bei Café- und Barbesitzern und Restaurantbetreibern: Endlich dürfen sie wieder Gäste empfangen! Ab Freitag, 21. Mai, ist die Außengastronomie erlaubt. Das bestätigt Kreissprecherin Birgit Bär auf Anfrage der Redaktion am Mittwoch. Geplant hatten viele Wirte mit diesem Datum, weil die 7-Tage-Inzidenz bereits fünf Tage unter 100 liegt. Was noch fehlte, war das Go der Landesregierung. Das ist mit der neuen Allgemeinverfügung am Mittwoch im Rheinisch-Bergischen-Kreis angekommen und damit auch endlich die Nachricht: Alle Gastronomen können wieder öffnen!