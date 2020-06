Eiscafé Cordella darf Eis auf der Straße servieren : Italienisches Flair in Wermelskirchen

Wermelskirchen Verwaltung und Politik haben grünes Licht gegeben: Das Eiscafé Cordella darf eine Außenterrasse auf der Telegrafenstraße errichten. Positiver Nebeneffekt ist neben dem hübschen Ambiente die Verkehrsberuhigung

Die Mail mit der guten Nachricht der Stadtverwaltung kam am Mittwoch um 8.30 Uhr bei Giorgio Barazzuol an: Die Außengastromie für sein Eiscafé „Cordella“ wird genehmigt. Einstimmig hatte nach der Verwaltung auch der Ältestenrat dem Vorschlag zugestimmt, dass der Gastronom Tische auf einer Tiefe von 1,70 Meter auf die Telegrafenstraße aufbauen darf.

Umso engagierter stürzt sich Barazzuol nun in die Planungen für die neue Straßen-Terrasse, die er mit einem speziellen Programm auf dem Computer selbst erstellt. Das finale Konzept muss die Verwaltung nur noch absegnen, „weil die Erweiterung ins Stadtbild passen muss“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek, der das Engagement der Gastronomen, ihre Außenbereiche zu erweitern, aber begrüßt, „weil es der Stadt ein schönes Flair gibt.“ Nachdem der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband eine Empfehlung an die Städte ausgesprochen hatte, den Gastronomen nach der Corona-Krise mehr Fläche zur Verfügung zu stellen, hatte der Bürgermeister die Restaurantbetriebe angeschrieben und prompt Reaktionen bekommen.

Neben Giorgio Barazzuol, der mit der Idee an die Verwaltung herantrat, Tische auf der Straße aufzubauen, bat auch Anna Rita Fanelli, Inhaberin des Restaurants „ToscAnna“ um einen ganz besonderen Platz: Zum ersten Mal baute sie an der Oberen Remscheider Straße vier Außentische am Weihnachtsbaum auf. „Und wir würden gerne noch weitere direkt am Baum platzieren, um eine Event-Gastronomie zu bieten“, sagt sie. Die Entscheidung darüber trifft aber der Kreis und zwar erst, wenn ein Gutachten bestätigt, dass das Naturdenkmal durch die Gastronomie nicht geschädigt wird. „Es wäre sehr schön, wenn wir dort schon im Sommer für mehr mediterranes Flair sorgen können“, hofft die ToscAnna-Chefin. „Sonst stelle ich mich da im Winter hin und verkaufe Glühwein.“