Ausschuss diskutiert Ideen-Trio zur Zukunft in Wermelskirchen : Essbar, energetisch und familienfreundlich

Bei den Sitzungen in den Dörfern will der Ausschuss sehen, wie die Bewohner „mitzunehmen“ sind. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Drei Ideen aus dem WNKUWG-Antrag „Zukunft unserer Dörfer“ hat der Zukunftsausschuss diskutiert. Diese prüft die Stadtverwaltung nun. Der Ausschuss will im kommenden Jahr in den Außenlagen vor Ort tagen, um die Bewohner „mitzunehmen“.

Der Zukunftsausschuss will im kommenden Jahr auch Sitzungen in den Außenlagen von Wermelskirchen, speziell in Dabringhausen und Dhünn, abhalten. Das Ziel: Mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um gemeinsam mit den Bewohnern Ideen umzusetzen oder Projekte auf den Weg zu bringen. Darauf verständigten sich die Teilnehmer der jüngsten Sitzung des Zukunftsausschusses. Vorausgegangen war eine Diskussion zum WNKUWG-Antrag unter dem Titel „Zukunft unserer Dörfer“. Darin hatte die WNKUWG-Stadtratsfraktion einen umfangreichen Katalog an möglichen Projekten zur Stärkung der Stadtteile zusammengestellt (wir berichteten).