Angebote von Arbeitsagentur und IHK im Bergischen : Ausbildungsstart ist noch bis Ende des Jahres möglich

In der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, Bensberger Straße, werden Experten Interessierten Hilfestellung leisten. Foto: dpa/Jan Woitas

Wermelskirchen Für Auszubildende ist 2020 ein ganz schwieriges Jahr. In manchen Branchen läuft es nicht, andere suchen händeringend Fachkräfte. IHK und Arbeitsagentur haben Hotlines geschaltet, um jungen Leuten zu helfen.

Die Arbeitsagentur Bergisch Gladbach wie auch die IHK Köln haben die „Woche der Ausbildung“ für den September ausgerufen. Der Grund: Viele Jugendliche sind durch die Corona-Pandemie auf Ausbildungsplatzsuche – aber auch viele Unternehmen suchen laut Arbeitsagentur aktuell noch passende Azubis. „Es ist noch nicht zu spät“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung: „Der Start der Ausbildung ist mindestens noch bis Ende des Jahres möglich.“

Welche Ausbildung das sein kann und wo für welche Berufe noch offene Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen, kann in Hotlines erfragt werden. „In einigen Branchen ist die Situation nach wie vor schwierig – andere suchen händeringend Fachkräfte. Ausbildung ist und bleibt daher ein wichtiges Thema für alle“, so Arbeitsamt-Sprecherin Regina Wallau: „Unser gemeinsames Ziel ist es, bis zum Jahresende so viele Jugendliche und Unternehmen zusammen zu bringen.“