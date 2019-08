Die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach informiert : Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt

Marcus Weichert ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. Foto: Agentur für Arbeit

Rhein-Berg Etwa 1500 Lehrstellen im Bereich der Arbeitsagentur sind noch nicht besetzt. Rund 1400 junge Leute suchen noch eine Ausbildungsstelle.

Auf dem bergischen Ausbildungsmarkt geht es in den Endspurt, und es gibt in diesen Tagen noch jede Menge Bewegung. „Viele Unternehmen suchen nach wie vor Auszubildende – und das in nahezu allen Bereichen“, sagt Marcus Weichert von der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach.